В Ванкувере автомобиль въехал в толпу людей на фестивале

В Ванкувере на западе Канады 9 человек погибли и несколько пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу людей на уличном фестивале, сообщили утром в воскресенье, 27 апреля, канадские СМИ.

По данным полиции, автомобиль въехал в толпу вечером 26 апреля, около 20:00 по местному времени (06:00 мск 27 апреля). Это произошло неподалеку от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль в честь Дня Лапу-Лапу, который отмечают представители филиппинского землячества. Праздник установлен в честь вождя острова Мактан Лапу-Лапу, который считается одним из первых филиппинских борцов с испанскими колонизаторами.