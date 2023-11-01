В университете Варшавы украли 80 редких русских книг XIX века

В 2022 году из библиотеки Тартуского университета в Эстонии были украдены восемь редких томов оценочной стоимостью около 76 тысяч евро. "В апреле двое мужчин, один постарше, другой помоложе, вошли в читальный зал кафедры рукописей и редких книг Тартуского университета, заявив о желании изучить организацию цензуры и полиграфическую политику в России начала XIX века", - писало о краже местное издание Tartu Postimees.