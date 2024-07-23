В Украине выросла доля готовых отказаться от территорий

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10 процентов респондентов были готовы на территориальные уступки России, а абсолютное большинство - 82-87 процентов - стабильно выступали против каких-либо уступок.

Однако в промежутке между маем и октябрем 2023 года, когда Украина провела неудачное контрнаступление, этот показатель начал расти. „Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года - до 26 процентов, в мае 2024 года - до 32 процентов“, - говорится в публикации.