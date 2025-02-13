В Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко

В Украине Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против народного депутата, лидера партии „Европейская солидарность“, экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет онлайн-издание Forbes Ukraine, не уточняя содержания этих ограничений.

Сам политик в заявлении, обнародованном в Facebook, назвал решение по санкциям против него „антиконституционным“ и „политически мотивированным“. „Но заказчик, исполнитель и подписант один - лично Зеленский“, - подчеркнул Порошенко.