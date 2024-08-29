В Украине разбился истребитель F-16

В сообщении подчеркивается, что „в ходе воздушного боя самолеты F-16 показали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты противника“. Для выяснения причин крушения истребителя назначена специальная комиссия Минобороны Украины, она работает в районе падения самолета.

Вооруженные силы Украины позднее подтвердили потерю F-16. По данным Генштаба ВСУ, истребители были задействованы для отражения ракетного удара со стороны РФ. „Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет разбился в авиакатастрофе, пилот погиб“, - сообщило украинское командование в Telegram.

„По предварительным данным, истребитель не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент и произошел во время массированного ракетного обстрела“ Россией 26 августа, отметил собеседник издания.

Как сообщило лояльное Кремлю онлайн-издание Gazeta.ru, депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук писал о гибели подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Меся, однако позднее удалил пост. В Telegram-канале „Военный Осведомитель“ размещен скриншот, как утверждается, поста Полищука. В записи говорится, что Алексей Сергеевич Месь 1993 года рождения, проходивший службу по контракту, погиб 26 августа. По данным Gazeta.ru, Месь прошел подготовку для полетов на F-16.

Агентство Reuters передало со ссылкой на представителя оборонного ведомства США, что причины происшествия выясняются - речь может идти как об ошибке пилота, так и о технической неисправности.

Reuters: Речь может идти как об ошибке пилота, так и о технической неисправности

Гибель летчика позднее подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Согласно сообщению ведомства в Facebook, во время отражения российской атаки 26 августа Месь уничтожил три крылатых ракеты и один ударный беспилотник. „Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни“, - заявили в Воздушных силах. В сообщении не говорится, какой истребитель пилотировал Месь и как именно он погиб.

Зеленский - об использовании F-16

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 26 августа сообщил, что Украина готовится использовать против России поставленные Западом истребители F-16.