В Украине раскрыта коррупционная схема в Минобороны

В Киеве Службой безопасности Украины (СБУ) задержан руководитель одного из главных управлений украинского министерства обороны, который подозревается в попытке хищения 1,5 миллиарда гривен (около 36,2 миллионов евро), предназначенных на закупку артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины ( ВСУ ). Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается в Telegram-канале СБУ.

В сообщении подчеркивается, что операция СБУ проводилась при содействии министра обороны Украины Рустема Умерова. По данным следствия, подозроеваемый, имя которого не называется, в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов. Впоследствии по этому контракту "безосновательно" были перечислены более 1,5 млрд гривен на зарубежный счет. Заведено уголовное дело по по ч. 2 ст. 114-1 уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). В случае признания виновным задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.