В Украине продлили военное положение на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении в стране срока действия военного положения, а также срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней - с 9 мая до 6 августа. Об этом сообщают в пятницу, 18 апреля, украинские СМИ со ссылкой на карточки соответствующих законопроектов: №13172 и №13172.

Как напоминает онлайн-издание „РБК-Украина “ , что с момента начала российской агрессии срок действия военного положения в Украине продлевают уже в 15-й раз. Соответствующие законопроекты президент страны Зеленский направил в Верховную раду 15 апреля. На следующий день, 16 апреля, парламент проголосовал за них .

Особенности режима военного положения в Украине