В Украине продлили военное положение на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении в стране срока действия военного положения, а также срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней - с 9 мая до 6 августа. Об этом сообщают в пятницу, 18 апреля, украинские СМИ со ссылкой на карточки соответствующих законопроектов: №13172 и №13172.
Как напоминает онлайн-издание „РБК-Украина“, что с момента начала российской агрессии срок действия военного положения в Украине продлевают уже в 15-й раз. Соответствующие законопроекты президент страны Зеленский направил в Верховную раду 15 апреля. На следующий день, 16 апреля, парламент проголосовал за них.
Особенности режима военного положения в Украине
Режим военного положения дает властям Украины право на введение ряда ограничений. „Во время его действия могут запретить свободно передвигаться по территории страны, а также ограничить движение транспорта - как для граждан Украины, так и для иностранцев, - отмечает „РБК-Украина“. - Кроме того, государство может ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы для отдельных категорий населения. Разрешается таже принудительное отчуждение имущества для нужд армии“.
Кроме прочего, во время действия военного положения в стране допускается запрет деятельности политических партий, которые угрожают суверенитету Украины, и ограничения на проведение митингов, демонстраций и массовых мероприятий, следует из публикации.
В связи с действием режима военного положения в Украине не состоялись очередные выборы главы государства, которые были запланированы на 2024 год.