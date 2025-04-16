В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная рада продлила на три месяца действие всеобщего военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. На заседании в среду, 16 апреля, депутаты утвердили соответствующие указы президента Владимира Зеленского , сообщил парламентарий от партии „Голос“ Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, за продление военного положения проголосовали 357 депутатов, мобилизации - 346.

Депутат от партии „Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко - единственный, кто проголосовал против, как он сам утверждает. Он анонсировал это заранее, объяснив отказ поддержать продление военного положения и мобилизации тем, что власти не провели демобилизацию и не установили сроки ротации военных на фронте.