В Украине при попытке сбежать в Венгрию задержали 12 мужчин

 
Deutsche Welle
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix / Reuters

С начала российского вторжения в Украине действует военное положение, запрещающее выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет.

В Украине недалеко от границы с Венгрией задержали 12 мужчин, которые пытались незаконно перейти границу, сообщила государственная пограничная служба страны в среду, 3 января.

При попытке пересечения границы мужчин пытались скрыться, заметив пограничников. Те в свою очередь открыли предупредительный огонь. Кроме того, была установлена личность посредника, помогавшего в переходе границы. Ему мужчины заплатили по 12 тысяч гривен (290 евро) каждый, говорится в сообщении ведомства.

На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о незаконном пересечении границы и неповиновении требованию пограничников. Их дела направлены в суд. Погранслужба также сообщила о задержании двух украинцев при попытке незаконного перехода границы с Молдовой.

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Deutsche Welle
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