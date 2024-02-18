В Украине при обстреле Краматорска и Славянска трое погибших

По его словам, в Славянске из-под завалов школы вытащили тело охранника. Он был единственным в здании на момент удара. В Краматорске известно о двух погибших и двух пострадавших.

По данным местных властей, вечером17 февраля российские войска нанесли по Славянску и Краматорску ракетный удар. По Краматорску выпустили три ракеты – попали в промзону и частный сектор, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Российские власти на протяжении всей войны не раз отрицали обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.