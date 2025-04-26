В Украине погиб воевавший на стороне РФ сын замдиректора ЦРУ

Майкл Глосс - сын американских военных. Джулиан Галлина Глосс окончила Военно-морскую академию США, в 90-х стала первой женщиной-командующей курсантского состава академии. После 30 лет работы в сфере разведки, в феврале 2024 года ее назначили заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец Глосса - Ларри Глосс - ветеран Военно-морских сил США, он возглавляет структуру, создающую программное обеспечение, в том числе для правительства США и Пентагона.

Во время учебы в колледже Майкл Глосс был активным участником протестов в защиту климата и за права женщин. Молодой человек не окончил колледж и отправился путешествовать по миру в 2023 году. Во время путешествий он стал членом так называемой „Радужной семьи“ - объединения, которое называет себя „крупнейшей неполитической неконфессиональной неорганизацией единомышленников на планете“. В ней участвуют „разные слои маргинальной культуры: байкеры, фанатики Иисуса, программисты, голые йоги и панки из сточных канав“, описывал объединение журнал Vice. Майкл также работал волонтером в Турции после землетрясения 2023 года .