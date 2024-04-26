В Украине по делу о коррупции арестован министр аграрной политики

При этом, по информации Украинской службы Радио Свобода, Сольскому предоставили возможность внесения залога в размере более 75 миллионов гривен ($1,9 млн). По словам адвоката Назара Кульчицкого, сейчас идёт сбор средств, и если деньги удастся собрать, то залог будет внесён. Защита министра также отметила, что в целом не согласна с решением суда и может его обжаловать, как только получит полный текст постановления.
44-летний Николай Сольский - первый член правительства после избрания президентом страны Владимира Зеленского, которому официально предъявлено обвинение в коррупции. Вину он отрицает и обещает сотрудничать со следствием. В четверг Сольский подал прошение об отставке с поста министра. Текст опубликовал в фейсбуке спикер парламента Руслан Стефанчук. Как отмечается, прошение законодатели планируют рассмотреть на ближайшей сессии.
Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее на этой неделе заявило, что бывший глава аграрного комитета Верховной Рады, действующий министр, мог участвовать в незаконном присвоении государственной земли стоимостью около 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов) и в попытке получить другой земельный участок ещё на более чем 190 миллионов гривен ($5 млн).
Помимо Сольского в организации незаконной схемы могли также участвовать должностные лица органов Госгеокадастра и так называемые "кураторы", которые контролировали деятельностью этих органов, пишет "РБК-Украина".
По версии следствия, подозреваемые могли завладеть земельными участками в период с 2017 по 2021 год. Сам Николай Сольский заявил, что речь идёт о периоде, когда он был адвокатом и не занимал ни должность министра аграрной политики, ни пост председателем комитета Рады. Он также отметил, что дело "относится к спору между государственными предприятиями и физлицами, в частности, военнослужащими-участниками боевых действий на востоке Украины за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом".