В Украине и России все еще находят останки солдат вермахта

Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны на территории бывшего СССР продолжают находить останки солдат вермахта. „В прошлом году мы обнаружили останки около 4500 погибших в России. В Украине - почти 1700, в тех районах, где сейчас не ведутся боевые действия“, - сказал председатель Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями Вольфганг Шнайдерхан (Wolfgang Schneiderhan) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном вечером в субботу, 12 апреля, в интернете. По его словам, останки военнослужащих вермахта находят, в основном, в Восточной Европе.

Шнайдерхан назвал трагичным тот факт, что „украинские солдаты сегодня роют окопы и при этом находят останки погибшего немецкого солдата, который сражался на этом месте 80 лет назад“. По данным народного союза, в Восточной Европе все еще остаются неопознанными около двух миллионов погибших немецких военных. Многие из них умерли в советском плену. Поиск останков остается важным для их родственников. По словам Шнайдерхана, он по-прежнему ежегодно получает около 20 000 запросов от людей, ищущих пропавших на войне членов семьи.