В Украине и России сообщили о ночных воздушных атаках

Во время обстрела в Белгороде и Белгородском районе была объявлена воздушная тревога. По сообщению агентства РИА "Новости", из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, покинули избирательный участок и спустились в укрытие.

Власти Липецкой области сообщили о приведение в состояние готовности всех сил и средств в связи с обнаружением БПЛА на подлете к региону. В Воронежской области режим опасности атаки беспилотников был отменен спустя восемь часов. В Калужской области сообщили о подавлении четырех БПЛА в Дзержинском районе, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, утверждают власти. По данным Telegram-канала ASTRA, в Калужской области БПЛА все же повредили оборудование НПЗ "Первый завод". Baza утверждает, что дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован.