В Украине хотят снизить максимальный призывной возраст

На заседании Ставки верховного главнокомандующего прозвучало предложение мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря. По его словам, военные предложили сделать это для "защиты государства и потенциальных контрнаступательных действий". Зеленский назвал озвученную цифру "очень серьезной" и потребовал "больше аргументов" в пользу этого шага.

Эксперты, опрошенные DW, разошлись во мнениях по поводу осуществимости идеи. Украинский публицист и ученый, ветеран боевых действий Евгений Дикий заявил, что это "абсолютно реально" при надлежащей подготовке, и что так можно будет заменить истощенных физически и морально бойцов на фронте. В то же время, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко указал на проблемы с набором людей в армию. А Владимир Дубровский из общественной организации СASE-Украина подсчитал, что на зарплату новых военнослужащих потребуется около 170 млрд гривен в год, а сама мобилизация полумиллиона человек приведет к падению ВВП Украины примерно на 10 процентов.