В Турции после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу вспыхнули протесты

Супруга мэра Дилек Имамоглу назвала его задержание „целенаправленной политической операцией, направленной на устранение будущего президента Турции“. „Это прямой удар по нации, и мы будем бороться“, — заявила она.

„То, что произошло, — попытка переворота, — заявил лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель в своей речи перед собравшимися у здания мэрии. — У Экрема Имамоглу не отнимают свободу быть кандидатом [в президенты], у этой нации отнимают свободу избирать его“.

Полицейские окружили мэрию, перекрыли часть дорог и центральную площадь Таксим. Протестующие собрались возле мэрии, отдела полиции, где содержится Имамоглу, в Стамбульском университете и других местах.

Протесты начались, несмотря на распоряжение губернатора провинции Стамбул запретить уличные акции в ближайшие четыре дня и присутствие большого количества сотрудников полиции по всему городу.

Имамоглу является фигурантом двух расследований — его подозревают в коррупции и связях с террористическими организациями. Сообщалось, что в рамках расследования было задержано около 100 человек, в том числе политики, журналисты и бизнесмены.

Ожидалось, что на съезде Республиканской народной партии в ближайшее воскресенье Экрема Имамоглу объявят кандидатом от оппозиции на выборах президента, которые должны пройти в 2028 году (досрочные выборы могут состояться в ноябре 2027 года).

Решение было принято незадолго до ареста политика; отсутствие высшего образования не позволяет ему официально выдвигаться кандидатом в президенты.

Поступали сообщения о столкновениях. Судя по кадрам с места событий, полиция применила спецсредства для разгона студентов на территории Стамбульского университета, которые протестовали против решения учебного заведения аннулировать диплом Имамоглу о высшем образовании.

После задержания Имамоглу в его соцсетях появилась заявление о том, что „воля народа не может быть подавлена запугиванием или незаконными действиями“.

„Я стою непоколебимо, доверяя себя не только 16 миллионам жителей Стамбула, но и 86 миллионам граждан Турции, а также всем, кто поддерживает демократию и справедливость во всем мире“, — говорилось в заявлении.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч отверг обвинения в политическом преследовании мэра и подверг критике тех, кто связывает президента Реджепа Тайипа Эрдогана с репрессиями против оппозиции и задержаниями.

По его словам, „крайне опасно и неправильно“ предполагать, что это был политический шаг. В Турции никто не стоит выше закона, добавил он.