В Торонто пассажирский самолет перевернулся при посадке

В аэропорту имени Лестера Пирсона в Торонто перевернулся самолет авиакомпании Delta Airlines, следовавший из американского Миннеаполиса. Инцидент произошел во время посадки самолета в понедельник, 17 февраля.

По данным СМИ, в результате происшествия пострадали восемь человек. Трое из них - ребенок и двое взрослых пассажиров - доставлены в больницы в критическом состоянии. Всего на борту Bombardier CRJ 900 было 76 пассажиров и четыре члена экипажа. По информации аэропорта, никто из них не погиб.

Представители Delta Airlines уточнили, что рейс выполняла авиакомпания Endeavor Air - дочерняя структура DA со штаб-квартирой в Миннеаполисе.

Люди сами выбрались из перевернувшегося самолета