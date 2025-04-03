"В торговых войнах нет победителей". Как реагируют на тарифы Трампа в мире

Согласно указу Трампа, новые тарифы будут применяться ко всем странам мира. Базовая, она же минимальная, таможенная пошлина на импорт товаров в США составит 10%.

Для отдельных государств установлены более высокие тарифы: так, против Китая введен тариф в 34%, против ЕС — 20%, против Японии — 24%, а против Индии — 26%.

Как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, решение президента США „является серьезным ударом по мировой экономике“. „Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру“, — заявила она, выступая на саммите ЕС-Центральная Азия в Самарканде.

Глава Еврокомиссии предупредила, что Европа примет ответные меры, если США не захотят пойти на переговоры.