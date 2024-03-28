В тест на немецкое гражданство внесут вопросы об Израиле

Желающие получить гражданство ФРГ в будущем должны быть готовы к вопросам о государстве Израиль, об антисемитизме, о Холокосте и традициях еврейской жизни в Германии. Как сообщил во вторник, 26 марта, журнал Spiegel, их включат в тест, который необходимо сдать всем, кто хочет стать немецким гражданином, - Einbürgerungstest.

Когда на территории современной Германии появилась первая еврейская община? Как называется основной религиозный институт иудеев? В каком году было основано государство Израиль? По какой причине Германия несет особую ответственность за судьбу Израиля? Какой штраф грозит в Германии тем, кто отрицает Холокост? Это - примеры вопросов, которые будут включены в тест на гражданство ФРГ. Сведения, опубликованные журналом Spiegel, подтвердили в министерстве внутренних дел Германии.