В Тель-Авиве начался 24-часовой митинг за возврат заложников

 
Deutsche Welle
Karas Izraelyje
Karas Izraelyje
ФОТО: Scanpix / Reuters
Около 120 тысяч человек в субботу, 13 января, вышли на демонстрацию в центре Тель-Авива с требованием к правительству Израиля приложить больше усилия для освобождения заложников, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС уже 100 дней. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Митинг в Тель-Авиве дал старт серии акций, которые пройдут в течение суток по всему Израилю и которые посвящены 100 дням с момента атаки ХАМАС на страну. Демонстрация организована "Форумом семей заложников и пропавших без вести", который был создан для представления интересов некоторых семей похищенных израильтян.

На митинге выступили родственники заложников, освобожденные пленники, израильские политики, посол США в Израиле Джейкоб Лью, свое видеообращение собравшимся передал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сегодня, когда мы отмечаем 100 дней с тех пор, как сотни невинных мужчин, женщин и детей были захвачены в Израиле, мы присоединяемся к требованию их освобождения", - сказал Лью.

Макрон в своем обращении призвал "повторять и возобновлять снова и снова" переговоры об освобождении заложников.

Параллельная акция с призывом к новым выборам

Параллельно с масштабным митингом на так называемой Площади заложников в Тель-Авиве группа протестующих перекрыла одно из шоссе в городе в ходе акции протеста против правительства премьера Биньямина Нетаньяху.

На эту демонстрацию в другой части города собрались несколько тысяч человек. Как отмечает The Times of Israel, "Форум семей заложников и пропавших без вести" подчеркивает свою непричастность к этому митингу.

Акции протеста против Нетаньяху в субботу прошли и в других городах Израиля. Около 1000 человек провели демонстрации в прибрежных городах Хайфа и Кейсария, пишет агентство dpa.

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