В Тель-Авиве начался 24-часовой митинг за возврат заложников

Митинг в Тель-Авиве дал старт серии акций, которые пройдут в течение суток по всему Израилю и которые посвящены 100 дням с момента атаки ХАМАС на страну. Демонстрация организована "Форумом семей заложников и пропавших без вести", который был создан для представления интересов некоторых семей похищенных израильтян.

На митинге выступили родственники заложников, освобожденные пленники, израильские политики, посол США в Израиле Джейкоб Лью, свое видеообращение собравшимся передал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сегодня, когда мы отмечаем 100 дней с тех пор, как сотни невинных мужчин, женщин и детей были захвачены в Израиле, мы присоединяемся к требованию их освобождения", - сказал Лью.

Макрон в своем обращении призвал "повторять и возобновлять снова и снова" переговоры об освобождении заложников.

Параллельная акция с призывом к новым выборам