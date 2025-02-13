В Техасе пройдет голосование по созданию города для сотрудников SpaceX

„Если местный референдум пройдет успешно, [Старбейс] станет первым созданным в округе Кэмерон городом с 1995 года, когда был основан Лос-Индис, – заявил Тревиньо. – Мы с нетерпением ждем результатов голосования“.

Судья округа Эдди Тревиньо сообщил, что власти изучили петицию и подтвердили ее соответствие требованиям штата для начала процедуры учреждения города.

В декабре более 70 местных жителей подписали петицию с просьбой провести референдум о предоставлении Starbase статуса самостоятельного муниципалитета. По данным Associated Press , большинство подписавших петицию являются сотрудниками SpaceX. В поселении также проживают более 100 детей.

Голосование назначено на 3 мая. Участвовать в нем могут только жители, проживающие рядом с комплексом Starbase, включающим космодром и производственную площадку. Сам комплекс расположен недалеко от американо-мексиканской границы.

В SpaceX отказались от дополнительных комментариев, сославшись на заявление, сделанное в декабре.

Ранее генеральный управляющий Starbase Кэтрин Людерс отмечала, что получение статуса города позволит упростить процессы, связанные со строительством инфраструктуры. Однако местные экологические активисты выражали обеспокоенность возможными негативными последствиями.

Starbase начали строить в 2014 году. Из примерно 250 участков земли, которые предполагается включить в границы нового города, только 10 не принадлежат компании SpaceX.

По результатам исследования, проведенного в прошлом году, в Starbase работают более 3400 сотрудников и подрядчиков SpaceX.