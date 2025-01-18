В Тегеране двое судей Верховного суда погибли при стрельбе

Судьи Верховного суда Ирана Мохаммад Могисе и Али Разини погибли в результате стрельбы у здания суда в Тегеране. Об этом в субботу, 18 января, сообщает агентство IRNA. Еще один судья ранен, его фамилия Мири. „Нападавший на судей покончил с собой до того, как его успели задержать“, - говорится в сообщении. Нападавший, по предварительным данным, не являлся посетителем Верховного суда и не имел каких-либо дел в нем.
Как отмечает „Радио Фарда“, убитый судья Могисе вел дела многих политзаключенных и находится под санкциями США и Евросоюза, которые считают его причастным к нарушению прав человека в Иране. Второй погибший судья Разини в 1998 году уже пережил покушение, когда он был главным судьей Тегерана - в его автомобиль заложили бомбу.
Убитые судьи специализировались на преступлениях, связанных с национальной безопасностью, шпионажем и терроризмом, в свою очередь отмечает IRNA. По версии агентства, Разини и Мокисе подверглись нападению „в своем офисе“, и то, что на месте происшествия также присутствовал советник Верховного суда, который скрылся под столом“. Власти Ирана расценивают нападение как теракт.