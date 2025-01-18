В Тегеране двое судей Верховного суда погибли при стрельбе

Судьи Верховного суда Ирана Мохаммад Могисе и Али Разини погибли в результате стрельбы у здания суда в Тегеране. Об этом в субботу, 18 января, сообщает агентство IRNA. Еще один судья ранен, его фамилия Мири. „Нападавший на судей покончил с собой до того, как его успели задержать“, - говорится в сообщении. Нападавший, по предварительным данным, не являлся посетителем Верховного суда и не имел каких-либо дел в нем.