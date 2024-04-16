В Тбилиси у здания парламента проходит митинг против закона об иноагентах

Выйдя из здания парламента, Элисашвили сказал журналистам, что был избит, но готов к мучениям и физической боли "чтобы спасти родину от порабощения Россией".

С утра понедельника законопроект бурно обсуждался на расширенном заседании парламентского комитета по юридическим вопросам. Дискуссия вылилась в драку: лидер партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили, ударил по лицу докладчика, главу парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе, с криком: "Ты – русский!", после чего Элисашвили был избит однопартийцами Мдинарадзе.

Организаторы заявляют, что митинг будет продолжаться до тех пор, пока правящая партия не откажется от попыток принять закон, который протестующие называют антидемократическим и антиевропейским. Здание парламента охраняется полицейским спецназом. Несколько протестующих задержаны.

По всей видимости, совместный дипломатический демарш был осуществлен в ходе встречи послов с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в здании государственной канцелярии. Ранее Кобахидзе заявлял, что закон "полностью отвечает интересам Грузии и соответствует европейским демократическим ценностям".

По информации Самадашвили, в понедельник днём послы государств ЕС, США и Великобритании "осуществили дипломатический демарш", предупредив грузинские власти о серьезных последствиях в случае принятия закона.

В том числе из зала выдворили бывшего посла Грузии в ЕС Саломе Самадашвили. В эксклюзивном интервью Радио Свобода она заявила, что правящая партия "встала на путь [свергнутого президента Украины] Януковича".

Ряд депутатов от оппозиции, в том числе партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также представители НКО были выдворены с заседания по решению председателя комитета Анри Оханашвили.

Премьер предложил западным дипломатам, активно критикующим законопроект "и указывающим грузинскому парламенту какой закон принимать, а какой нет", принять участие в теледебатах. Он посетовал, что послы западных стран, критикуя закон, "не объясняют, чем он отличается от аналогичного законодательства, действующего в странах ЕС и США".

Оппозиция и неправительственные организации опасаются, что в случае принятия закона, Грузия может потерять статус кандидата в члены ЕС, который страна получила в конце прошлого года. Мдинарадзе и другие лидеры "Грузинской мечты" отрицают такую возможность. По их утверждению, в ЕС не существует юридической процедуры по лишению страны статуса кандидата.