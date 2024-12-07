В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами

Санкции против грузинского руководства

В городах Грузии десятый день проходят массовые акции протеста. Они были спровоцированы заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала „нелегитимным“.