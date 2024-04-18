В Тбилиси прошёл многотысячный митинг против закона об иноагентах

В столице на улицы вышли около 15 тысяч человек. Полиция им не препятствовала – но задержала двоих участников протеста. "В ходе митинга протестующие несколько раз применяли насилие", – утверждает МВД Грузии. По версии ведомства, задержанные не подчинились требованиям полиции, у одного из них изъяли холодное оружие.

Поздно вечером оппозиция выдвинула властям ультиматум: отозвать законопроект в течение часа. Это требование выполнено не было. Тогда протестующие, потребовав встречи с премьер-министром Грузии – Иракли Кобахидзе, пошли к его канцелярии. По сообщениям местных СМИ, участники митинга перекрыли выезды из здания, а некоторые пытались войти в него.

В Батуми несколько сотен человек прошли шествием по улицам, скандируя "Нет российскому закону". Они несли плакаты, флаги Грузии и Евросоюза.