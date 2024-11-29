В Тбилиси прошли столкновения протестующих с силовиками

Протесты начались после заявления премьер-министра Грузии

Стихийные протестные акции начались накануне в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Накануне, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кохабидзе заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов и кредитов Евросоюза на следующие четыре года. Это заявление Кобахидзе сделал спустя несколько часов после принятия Европарламентом резолюции, которая не признает прошедших парламентских выборов в Грузии из-за масштабных нарушений и требует проведения новых выборов в течение года.