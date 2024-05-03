В Тбилиси неизвестные напали на протестующих

Группа неизвестных людей напала в Тбилиси на участников протестов против закона об "иноагентах". Как сообщают грузинские СМИ, нападение на площади Героев в грузинской столице было совершено в ночь на пятницу, 3 мая, и продолжалось около 10 минут - до тех пор, когда на месте происшествия стал собираться народ.

Как передает телеканал Pirveli, нападавших было около 20. По информации "Грузия Online", в атаке принимали участие до 15 человек - "молодые мужчины крепкого телосложения", подъехавшие к месту проведения митинга на нескольких автомобилях. По словам участников акции, на которые ссылается издание, они сбили человека на велосипеде и, выйдя из автомашин, "расправились еще с несколькими протестующими".