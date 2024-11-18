В Тбилиси началась 24-часовая акция грузинской оппозиции

Один из лидеров коалиции „За перемены“ Ника Гварамия призвал прекратить протестные „гуляния“ и переходить к конкретным действиям. „Гуляния, хождения, шум-гам - все это закончилось! Мы возвращаем родину! Все перекрываем! Нет больше времени у нас! Мы - те люди, кто получил больше всех голосов от населения Грузии, которое заявило: „Мы идем в Европу!“, - берем на себя ответственность. И да! Мы идем в Европу!“ - цитирует оппозиционного политика издание SOVA.