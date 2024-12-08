В Тбилиси группа неизвестных напала на журналистов

Еще одно нападение - на оппозиционного политика

В тот же вечер около 50 человек в масках ворвались в здание, где расположен офис оппозиционной коалиции „За перемены“, и избили члена объединения Кобу Хабази, пишут грузинские СМИ. По словам самого Хабази, неизвестные напали на него у лифта.

11-й день протестов в Грузии

В городах Грузии одиннадцатый день проходят массовые акции протеста. Они были спровоцированы заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала „нелегитимным“.