В Тбилиси десятки тысяч вышли на проевропейский митинг

Десятки тысяч жителей Грузии вышли на проевропейский митинг в преддверии выборов в парламент страны 26 октября. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщило агентство AFP.

Митингующие на центральной площади Свободы в Тбилиси размахивали флагами ЕС и Грузии, некоторые держали транспаранты с надписью „Грузия выбирает Европейский Союз“.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили также утверждала, что намерена присоединиться к акции: „Уверена, что вас завтра будет очень много, и я буду завтра с вами“.

Инициаторами митинга выступили несколько грузинских неправительственных организаций, в том числе „Европейская орбита Грузии“ и коалиция „Мой голос за ЕС“.