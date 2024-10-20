2024.10.20 21:29

В Тбилиси десятки тысяч вышли на проевропейский митинг

 
Deutsche Welle
Asociatyvi nuotrauka. Sakarvelo ir ES vėliavos
Asociatyvi nuotrauka. Sakarvelo ir ES vėliavos
ФОТО: IRAKLI GEDENIDZE | Reuters / Scanpix

Проевропейский митинг на площади Свободы в Тбилиси проходит в преддверии выборов в парламент Грузии 26 октября.

Десятки тысяч жителей Грузии вышли на проевропейский митинг в преддверии выборов в парламент страны 26 октября. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщило агентство AFP.

Митингующие на центральной площади Свободы в Тбилиси размахивали флагами ЕС и Грузии, некоторые держали транспаранты с надписью „Грузия выбирает Европейский Союз“.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили также утверждала, что намерена присоединиться к акции: „Уверена, что вас завтра будет очень много, и я буду завтра с вами“.

Инициаторами митинга выступили несколько грузинских неправительственных организаций, в том числе „Европейская орбита Грузии“ и коалиция „Мой голос за ЕС“.

Ожидается, что основная борьба на выборах развернется между правящей партией „Грузинская мечта“ и несколькими оппозиционными партиями и блоками, выступающими за сближение с Европейским Союзом.

По данным социологических опросов, „Грузинская мечта“ может набрать свыше 30% голосов, в то время как за оппозиционные силы готовы проголосовать суммарно порядка 50-55% избирателей.

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