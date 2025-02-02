В Тбилиси более 10 человек задержаны после попытки перекрыть магистраль

Протесты в Грузии начались после парламентских выборов в октябре, которые оппозиция назвала сфальсифицированными, и с новой силой продолжились в конце ноября 2024 года, когда власти объявили о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митинги у здания законодательного органа в Тбилиси несколько раз перерастали в ожесточённые столкновения между демонстрантами и частями спецназначения МВД. При этом сотни людей получили увечья различной степени тяжести. Более четырёхсот оппозиционеров были задержаны по административным протоколам о сопротивлении полиции. В отношении 53-х активистов выдвинуты уголовные обвинения в „групповом насилии“ и порче государственного имущества.