В Тбилиси более 10 человек задержаны после попытки перекрыть магистраль

По сообщению Грузинской службы Радио Свобода, задержаны более 10 человек, в их числе известные оппозиционные лидеры Гиги Угулава и Ника Мелия.
В момент начала задержаний участники акции, как сообщается, перекрыли одну из полос многополосной магистрали.
Оппозиция заранее призвала своих сторонников присоединиться к акции протеста 2 февраля, объявив о намерении перекрыть одну из главных автомагистралей Грузии. После этого власти оперативно провели через парламент, который контролирует правящая партия „Грузинская мечта“, поправки, согласно которым перекрытие автомагистралей стало уголовно наказуемым деянием. МВД Грузии опубликовало предупреждения для потенциальных участников акции, заявив, что автомагистраль с 31 января входит в список стратегических объектов, блокировка которых наказывается заключением до двух лет (или четырех, если она осуществляется группой), сообщает издание Paper Kartuli.
На выезде из Тбилиси образовалась пробка, при этом движение автомобилей в сторону города не затруднено.
Протесты в Грузии начались после парламентских выборов в октябре, которые оппозиция назвала сфальсифицированными, и с новой силой продолжились в конце ноября 2024 года, когда власти объявили о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митинги у здания законодательного органа в Тбилиси несколько раз перерастали в ожесточённые столкновения между демонстрантами и частями спецназначения МВД. При этом сотни людей получили увечья различной степени тяжести. Более четырёхсот оппозиционеров были задержаны по административным протоколам о сопротивлении полиции. В отношении 53-х активистов выдвинуты уголовные обвинения в „групповом насилии“ и порче государственного имущества.
Акции протеста в Грузии проходят каждый день, но число участников в в январе было не очень велико. Акция 2 февраля - одна из самых массовых за последнее время.