В Таллинне рано утром заметили медведя

Примерно через десять минут после того, как патруль заметил медведя за кладбищем Рахумяэ, в центр тревоги поступил звонок от человека, который видел медведя, бегущего по Эхитаяте теэ, Юлиыпиласте теэ и району леса Вана-Мустамяэ в сторону лыжной базы Нымме .

После поступления сообщения на место выехали полиция и спасатели. Они проверили территорию, в том числе с помощью дрона, но обнаружить животное не удалось. Около 9 часов утра активные поиски были прекращены. Сообщений от людей больше тоже не поступало.

Тем не менее, полиция просил просит людей быть осторожными при передвижении по данному району. „Дикие животные могут вести себя непредсказуемо, особенно в незнакомой городской среде. Мы рекомендуем людям по возможности избегать передвижения в этом районе и отвезти детей в школу на машине. Если вы встретились с медведем, то не смотрите ему в глаза, держитесь от него подальше и отступайте, повернувшись к нему спиной и сохраняя тишину“, — сказал оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Карл Калда .