В Таллинне более 10% заявлений на заключение брака в январе поступило от однополых пар

По состоянию на 29 января, в столичный ЗАГС с начала года поступило 275 заявлений на заключение брака, из них 35 - от однополых пар. Еще около 20 таких заявлений поступило в Тарту и два - в Пярну.

Законное право заключать браки между лицами одного пола в Эстонии начало действовать с 1 января 2024 года. Соответствующий закон был принят Рийгикогу 20 июня 2023 года в привязке к вотуму доверия правительству, то есть в рамках процедуры, позволяющей избежать обсуждение закона в парламенте по существу. За принятие закона проголосовали 55 депутатов, против - 34.