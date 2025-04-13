2025.04.13 16:33

В Таджикистане произошло два землетрясения за день

 
Deutsche Welle
Žemės drebėjimo nuniokotame Mianmare aukų skaičius viršijo 3500
Žemės drebėjimo nuniokotame Mianmare aukų skaičius viršijo 3500
ФОТО: Scanpix

Магнитуда подземных толчков в Таджикистане составила соответственно 5.9 и 4,2. Эпицентр находился в 180 километрах к востоку от Душанбе.

В Таджикистане в воскресенье, 13 апреля, зафиксировано два землетрясения. Их эпицентры находились в окрестностях райцентра Рашт в 180 км к востоку от столицы страны Душанбе.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал второе землетрясение в 12:14 по местному времени (10:14 мск). Эксперты центра оценили магнитуду подземных толчков в 4,2. Эпицентр находился в 40 км к востоку от города Рашт.

По данным центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана, магнитуда землетрясения составила 4,3. На территории Узбекистана толчки не ощущались.

Первое землетрясение

Ранее в Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщала Геологическая служба США. По данным службы, гипоцентр землетрясения, происшедшего в 09:24 местного времени (07:24 мск), находился на глубине 12,6 км в 25 км к востоку от райцентра Рашт.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил величину магнитуды толчка в 5.9. Первое землетрясение затронуло территорию соседнего Узбекистана, подземные точки силой 2 балла ощущались в Ташкенте.

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Источник
Deutsche Welle
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