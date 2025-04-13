В Таджикистане произошло два землетрясения за день

В Таджикистане в воскресенье, 13 апреля, зафиксировано два землетрясения. Их эпицентры находились в окрестностях райцентра Рашт в 180 км к востоку от столицы страны Душанбе.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал второе землетрясение в 12:14 по местному времени (10:14 мск). Эксперты центра оценили магнитуду подземных толчков в 4,2. Эпицентр находился в 40 км к востоку от города Рашт.

По данным центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана, магнитуда землетрясения составила 4,3. На территории Узбекистана толчки не ощущались.

Первое землетрясение