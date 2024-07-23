В Сумской области от российского авиаудара пострадала инфраструктура

Сбито семь беспилотников, ракета, как утверждают украинские военные, не достигла своей цели.
Под российским ударом оказалась Сумская область, в частности объекты критической инфраструктуры Шосткинской общины, сообщала областная военная администрация. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий атаки. По предварительным данным, погибших в результате удара нет.
В понедельник Сумскую область обстреливали 29 раз, при этом только на Великописаревскую общину было сброшено 17 мин.
Радио Свобода
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