В Судане в жилом квартале разбился военный самолет

Ранее министерство здравоохранения, связанное с вооруженными силами, сообщало о не менее чем 19 погибших. Очевидцы рассказали, что слышали громкий взрыв и видели поврежденные дома в районе. Авиакатастрофа вызвала перебои с электроэнергией в близлежащих кварталах. Министерство здравоохранения сообщило, что экстренные службы оперативно доставили в ближайшую больницу раненых гражданских, в том числе детей.