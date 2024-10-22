В Судане сбили грузовой Ил-76. На его борту могли быть россияне

Как сообщил портал Sudan War Monitor, специализирующийся на освещении войны в Судане, бойцы RSF предположительно по ошибке сбили Ил-76 около 4 часов утра по местному времени, приняв его за бомбардировщик суданских военных.

Оператором воздушного судна является компания New Way Cargo, самолет совершал рейс из международного аэропорта „Рас-эль-Хайма“ (ОАЭ) в город Амджарас в соседнем с Суданом Чаде.

Судя по данным сервиса Aviation Safety Network, который собирает информацию об авиационных происшествиях, потерпевший крушение самолет — Ил-76Т с регистрационным номером EX-76011.

„Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре“, — говорится в сообщении.

Sudan War Monitor обращает внимание на то, что в одном из видео с места падения самолета крупно показан пропуск киргизского аэропорта „Манас“ с именем и должностью обладателя, сотрудника компании Airline Transport Incorporation FZC, а у другого члена экипажа был найден российский паспорт.

„Доказательства, полученные в том числе после анализа обломков, свидетельствуют о том, что самолет на самом деле был частью воздушного моста, спонсируемого ОАЭ в поддержку самих RSF. Ликующие бойцы на земле, которые снимали обломки, похоже, не поняли, что они сбили грузовой самолет, использовавшийся для их собственных поставок и логистики“, — пишет издание.

Российская пресса называет имена обоих этих предполагаемых членов экипажа; официальных подтвержденных заявлений о личностях погибших пока не было.

Власти ОАЭ ранее заявляли, что отправляют гуманитарные грузы в Судан и не поставляют военное оборудование ни одной из сторон конфликта.

Летом правозащитная организация Amnesty International сообщала по результатам исследования, что оружие и боеприпасы, произведенные в таких странах, как Китай, Россия, Сербия, Турция, ОАЭ и Йемен, в больших количествах импортируются в Судан, а затем в некоторых случаях перенаправляются в Дарфур.