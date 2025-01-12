В Судане правительственные войска взяли под контроль город Вад-Медани

СБР распространили аудиосообщение своего командира, в котором тот объяснил, что правительственная армия смогла одержать победу за счет превосходства в воздухе, в том числе благодаря использованию беспилотников иранского производства. Однако генерал пообещал продолжать борьбу до победы, даже если на это уйдет еще 20 лет.

Захват Вад-Медани, города в восточной провинции Судана аль-Джазира, стал главным достижением правительственной армии за почти два года кровопролитной войны с повстанческими силами.

Вад-Медани расположен в 140 км к югу от столицы страны Хартума. В декабре 2023 года он был захвачен повстанцами. В мае 2024 года правительственные войска начали наступление на город.

Новая война в Судане началась в апреле 2023 года из-за разногласий между военными, входившими в Переходный суверенный совет, управлявший страной после очередного переворота в 2021 году.

Фактический лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог договориться со своим заместителем, командующим Силами быстрого реагирования.