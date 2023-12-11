В Стокгольме в следующем году могут появиться "летающие" паромы

Паромы от компании Candela Technology работают по принципу судов с подводными крыльями. Последние способны поднимать корабль над водой при достижении определенной скорости. Это позволяет не создавать шума и волн. К тому же, используют такие суда электричество, а значит, выходят они более экологичными, сообщает портал 34travel.me.