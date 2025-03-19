В Стамбуле задержали оппозиционного мэра Экрема Имамоглу

По их данным, операция, которую проводила полиция, связана с масштабным расследованием коррупционных преступлений. Ранее в доме мэра прошел обыск.
По сообщениям, задержан мэр, его пресс-секретарь, а также еще около 100 сотрудников мэрии города.
Как сообщает AFP со ссылкой на помощника политика, Имамоглу „задержан и сейчас находится в штаб-квартире полиции“.
Экрем Имамоглу считался основным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции, которые пройдут в 2027 году, и главным конкурентом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на них.
Стамбульский университет в понедельник аннулировал диплом Имамоглу о высшем образовании после запроса Генпрокуратуры, которая высказывала сомнения в его легитимности.
В соответствии с законодательством страны, кандидатом в президенты может стать человек только с высшим образованием.
Как сообщает Reuters со ссылкой на компанию Netblocks, после задержания Имамоглу турецкие власти ограничили доступ к нескольким социальным сетям, включая X, YouTube, Instagram и TikTok.