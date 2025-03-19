2025.03.19 10:16

В Стамбуле задержали оппозиционного мэра Экрема Имамоглу

 
BBC Russian
Turkijos policija sulaikė Stambulo merą Imamoglu
Turkijos policija sulaikė Stambulo merą Imamoglu
ФОТО: EPA-ELTAERDEM SAHIN | Epa - Elta

Власти Турции задержали оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, операция, которую проводила полиция, связана с масштабным расследованием коррупционных преступлений. Ранее в доме мэра прошел обыск.

По сообщениям, задержан мэр, его пресс-секретарь, а также еще около 100 сотрудников мэрии города.

Как сообщает AFP со ссылкой на помощника политика, Имамоглу „задержан и сейчас находится в штаб-квартире полиции“.

Экрем Имамоглу считался основным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции, которые пройдут в 2027 году, и главным конкурентом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на них.

Стамбульский университет в понедельник аннулировал диплом Имамоглу о высшем образовании после запроса Генпрокуратуры, которая высказывала сомнения в его легитимности.

В соответствии с законодательством страны, кандидатом в президенты может стать человек только с высшим образованием.

Как сообщает Reuters со ссылкой на компанию Netblocks, после задержания Имамоглу турецкие власти ограничили доступ к нескольким социальным сетям, включая X, YouTube, Instagram и TikTok.

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