В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Более 150 человек пострадали

По официальным данным, землетрясение произошло в Мраморном море, недалеко от западной окраины Стамбула, в 12:49 по местному времени (в Стамбуле один часовой пояс с Москвой).

Как заявили в AFAD, эпицентр землетрясения находился примерно в 80 км к западу от Стамбула, очаг залегал на глубине около 7 км.

Первый подземный толчок был зафиксирован в 12:13 и имел магнитуду 3,9. Следующий, самый сильный, произошел в 12:49. За ним последовало еще несколько толчков магнитудой от 4,4 до 4,9.

Всего в последущие часы произошло более 50 афтершоков, заявили власти.

Как отмечает агентство Reuters, за последние годы это одно из самых сильных землетрясений, произошедших в городе с населением 16 млн человек.