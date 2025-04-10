В Стамбуле проходят новые переговоры России и США

Первый раунд прошел в резиденции генконсула США в Стамбуле 27 февраля в закрытом формате. Позднее американская сторона сообщила, что на встрече „были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран“. МИД РФ заявил, что „дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе“. Российская сторона предложила Соединенным Штатам рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.