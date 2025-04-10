В Стамбуле проходят новые переговоры России и США

В Стамбуле в четверг, 10 апреля, начался новый раунд переговоров России и США. Консультации ведутся в здании генконсульства РФ, указывает агентство ТАСС со ссылкой на осведомленного собеседника.
Встреча проходит в закрытом формате. Российскую делегацию на переговорах возглавляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Москва анонсировала новый раунд переговоров с Вашингтоном 8 апреля. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, консультации касаются нормализации работы дипломатических миссий. Вопрос завершения войны в Украине не стоит на повестке дня, указали в Госдепартаменте США.
РФ предложила США подумать над возобновлением прямых перелетов
Первый раунд прошел в резиденции генконсула США в Стамбуле 27 февраля в закрытом формате. Позднее американская сторона сообщила, что на встрече „были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран“. МИД РФ заявил, что „дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе“. Российская сторона предложила Соединенным Штатам рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.