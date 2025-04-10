2025.04.10 12:48

В Стамбуле проходят новые переговоры России и США

 
Deutsche Welle
Rusija penktadienį pareiškė, kad per šią savaitę Stambule vykusias derybas pasiūlė JAV atnaujinti tiesioginius skrydžius tarp abiejų šalių
Rusija penktadienį pareiškė, kad per šią savaitę Stambule vykusias derybas pasiūlė JAV atnaujinti tiesioginius skrydžius tarp abiejų šalių
ФОТО: Francisco Seco | Scanpix

Консультации дипломатов из России и США в закрытом режиме посвящены нормализации работы дипмиссий, но не войне в Украине.

В Стамбуле в четверг, 10 апреля, начался новый раунд переговоров России и США. Консультации ведутся в здании генконсульства РФ, указывает агентство ТАСС со ссылкой на осведомленного собеседника.

Встреча проходит в закрытом формате. Российскую делегацию на переговорах возглавляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Москва анонсировала новый раунд переговоров с Вашингтоном 8 апреля. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, консультации касаются нормализации работы дипломатических миссий. Вопрос завершения войны в Украине не стоит на повестке дня, указали в Госдепартаменте США.

РФ предложила США подумать над возобновлением прямых перелетов

Первый раунд прошел в резиденции генконсула США в Стамбуле 27 февраля в закрытом формате. Позднее американская сторона сообщила, что на встрече „были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран“. МИД РФ заявил, что „дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе“. Российская сторона предложила Соединенным Штатам рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

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