В Стамбуле на протесты вышли сотни тысяч человек

В Турции в субботу, 29 марта, продолжаются масштабные протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, выдвинутого оппозицией кандидатом в президенты на выборах 2028 года. По оценкам агентства AFP, в Стамбуле на митинг вышли сотни тысяч человек. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель заявил о 2,2 миллионах протестующих.
Как отмечает AFP, многие участники демонстрации в районе Малтепе держат флаги Турции и портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Аттатюрка. Демонстранты скандируют „Таксим везде, сопротивление везде!“, отсылая к массовым протестам 2013 года, начавшимся на площади Таксим.
„Это только начало“, - написал глава НРП Озель в соцсети X. По его словам, отныне протесты в Турции будут проходить регулярно - каждые выходные в одном из турецких регионов и каждую среду в одном из районов Стамбула.
Арест Имамоглу накануне выдвижения в президенты
Экрема Имамоглу, считающегося главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержали 19 марта по подозрению в коррупции и руководстве преступной организацией. Турецкое госагентство Anadolu сообщило, что в отношении политика ведется расследование по делу о терроризме. В частности, его обвиняют в поддержке запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).
Утром 23 марта Имамоглу по решению суда был арестован. В тот же день партия НРП выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты Турции на выборах 2028 года.
Преследование Имамоглу вызвало крупнейшую волну протестов в Турции с 2013 года, отмечает AFP. По данным МВД Турции, на данный момент задержаны почти 2000 человек.