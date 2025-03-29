2025.03.29 18:07

В Стамбуле на протесты вышли сотни тысяч человек

 
Deutsche Welle
Turkijos opozicija rengia masinį mitingą Stambule
Turkijos opozicija rengia masinį mitingą Stambule
ФОТО: ANGELOS TZORTZINIS | AFP / Scanpix

В столице Турции продолжаются антиправительственные протесты. Лидер оппозициии Озгюр Озель заявил о 2,2 миллионах участников.

В Турции в субботу, 29 марта, продолжаются масштабные протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, выдвинутого оппозицией кандидатом в президенты на выборах 2028 года. По оценкам агентства AFP, в Стамбуле на митинг вышли сотни тысяч человек. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель заявил о 2,2 миллионах протестующих.

Как отмечает AFP, многие участники демонстрации в районе Малтепе держат флаги Турции и портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Аттатюрка. Демонстранты скандируют „Таксим везде, сопротивление везде!“, отсылая к массовым протестам 2013 года, начавшимся на площади Таксим.

„Это только начало“, - написал глава НРП Озель в соцсети X. По его словам, отныне протесты в Турции будут проходить регулярно - каждые выходные в одном из турецких регионов и каждую среду в одном из районов Стамбула.

Арест Имамоглу накануне выдвижения в президенты

Экрема Имамоглу, считающегося главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержали 19 марта по подозрению в коррупции и руководстве преступной организацией. Турецкое госагентство Anadolu сообщило, что в отношении политика ведется расследование по делу о терроризме. В частности, его обвиняют в поддержке запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

Утром 23 марта Имамоглу по решению суда был арестован. В тот же день партия НРП выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты Турции на выборах 2028 года.

Преследование Имамоглу вызвало крупнейшую волну протестов в Турции с 2013 года, отмечает AFP. По данным МВД Турции, на данный момент задержаны почти 2000 человек.

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