В Стамбуле на протесты вышли сотни тысяч человек

В Турции в субботу, 29 марта, продолжаются масштабные протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, выдвинутого оппозицией кандидатом в президенты на выборах 2028 года. По оценкам агентства AFP, в Стамбуле на митинг вышли сотни тысяч человек. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель заявил о 2,2 миллионах протестующих.

Как отмечает AFP, многие участники демонстрации в районе Малтепе держат флаги Турции и портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Аттатюрка. Демонстранты скандируют „Таксим везде, сопротивление везде!“, отсылая к массовым протестам 2013 года, начавшимся на площади Таксим.