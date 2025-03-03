В США звучат заявления о необходимости отставки Зеленского

Ряд высокопоставленных чиновников в Вашингтоне предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется уйти в отставку, чтобы мирное соглашение все же было достигнуто. Как передало в воскресенье, 2 марта, агентство AFP, эти высказывания свидетельствуют об ошеломляющей смене подхода в администрации президента США Дональда Трампа к войне России в Украине.

Так, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу CNN. „Нам нужен лидер, который сможет иметь дело с нами, в конечном итоге - иметь дело с русскими и закончить эту войну“, - заявил Уолтц.