В США зафиксированы десятки отравлений в McDonald’s

Курс акций ресторанов быстрого питания McDonald’s резко обвалился после того, как в целом ряде филиалов этого заведения в США были зафиксированы десятки случаев отравления кишечной палочкой. Один пожилой посетитель скончался и еще десять были госпитализированы после посещения McDonald’s, сообщили органы здравоохранения США вечером во вторник, 22 октября.

В целом, зарегистрировано 49 случаев отравления в десяти штатах. Наибольшее число пострадавших - в Колорадо и Небраске.

Обвал акций McDonald’s

После того, как стало известно об отравлениях, курс акций McDonald’s обвалился на дополнительной сессии 22 октября более чем на шесть процентов.