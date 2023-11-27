В США задержали подозреваемого в нападении на трех палестинцев

По данным CNN, в понедельник утром был арестован подозреваемый в стрельбе по трём студентам палестинского происхождения в Берлингтоне, штат Вермонт. Полиция расследует инцидент как предполагаемое преступление на почве ненависти.

По информации полиции Берлингтона, в субботу вечером мужчина, вооруженный пистолетом, открыл стрельбу и ранил троих человек на улице возле Университета Вермонта, после чего скрылся. CNN сообщает, что в воскресенье днём был арестован подозреваемый, 48-летний Джейсон Итон. Полиция Берлингтона и канцелярия мэра не ответили на запрос "Рейтер" о комментарии по поводу ареста.

Двое из пострадавших являются гражданами США, а третий - постоянным резидентом США, всем им по 20 лет, сообщила полиция. Во время атаки двое мужчин были одеты в кефию, традиционный чёрно-белый клетчатый шарф, традиционный головной убор народов Ближнего Востока, сообщили в полиции.