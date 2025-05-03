В США вступили в силу 25-процентные пошлины на автозапчасти

В США вступили в силу объявленные президентом страны Дональдом Трампом пошлины на определенные импортные автозапчасти: с полуночи субботы, 3 мая, по местному времени на них действует надбавка в размере 25 процентов. Пошлины на готовые импортные автомобили вступили в силу еще в начале апреля.

Согласно ранее озвученному заявлению президента США, на возмещение части введенных пошлин могут рассчитывать только производители, которые осуществляют окончательную сборку своих автомобилей на территории Соединенных Штатов. Кроме того, на автозапчасти не будут взиматься дополнительные пошлины на алюминий и сталь, введенные Трампом ранее, что должно помочь избежать двойного обложения. Об этих исключениях глава Белого дома объявил несколько дней назад, отреагировав тем самым на жалобы представителей отрасли. Однако это станет помощью только на „короткий переходный период“, уточнил Трамп, объявивший о введении 25-процентных пошлин на импортные автомобили и комплектующие к ним несколько недель назад.