В США вступили в силу 25-процентные пошлины на автозапчасти

В США вступили в силу объявленные президентом страны Дональдом Трампом пошлины на определенные импортные автозапчасти: с полуночи субботы, 3 мая, по местному времени на них действует надбавка в размере 25 процентов. Пошлины на готовые импортные автомобили вступили в силу еще в начале апреля.
Согласно ранее озвученному заявлению президента США, на возмещение части введенных пошлин могут рассчитывать только производители, которые осуществляют окончательную сборку своих автомобилей на территории Соединенных Штатов. Кроме того, на автозапчасти не будут взиматься дополнительные пошлины на алюминий и сталь, введенные Трампом ранее, что должно помочь избежать двойного обложения. Об этих исключениях глава Белого дома объявил несколько дней назад, отреагировав тем самым на жалобы представителей отрасли. Однако это станет помощью только на „короткий переходный период“, уточнил Трамп, объявивший о введении 25-процентных пошлин на импортные автомобили и комплектующие к ним несколько недель назад.
Ожидание „эффекта домино“
Поскольку сборка около половины автомобилей, продаваемых в США, происходит за пределами страны, в том числе в Мексике, представители автомобильной отрасли неоднократно предупреждали о серьезных негативных последствиях действий администрации Трампа. Так, на прошлой неделе автопром призвал Трампа не вводить 25-процентные пошлины на импортные запчасти, поскольку это нарушит поставки и вызовет „эффект домино“, который приведет к сокращению продаж автомобилей и значительному повышению цен на них.
Кроме того, как отмечает агентство dpa, путаница возникла после новых заявлений Белого дома о правилах в отношении автозапчастей из Канады и Мексики, на которые до введения дополнительных пошлин действовали определенные исключения. По актуальным таможенным данным, эти автозапчасти освобождаются от 25-процентных пошлин, но „при определенных условиях“, пишет агентство.
Пошлины в 25% на импорт стали и алюминия введены в феврале
Дональд Трамп 11 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт стали и алюминия. Из него следует, что таможенные тарифы коснутся всех стран, включая государства, которые ранее пользовались беспошлинными квотами. Кроме того, Трамп распорядился о введении нового „североамериканского стандарта“ для импортируемых металлов. По нему сталь должна быть „выплавлена и разлита“, а алюминий - „выплавлен и отлит“ в этом регионе. Как пояснялось, это должно ограничить импорт в США минимально обработанной стали из Китая.
Президент Алюминиевой ассоциации Канады Жан Симар назвал решение Трампа „разрушительным“ для экономики США. „Помня, насколько разрушительным был 10-процентный тариф для промышленности США, я могу только представить, насколько разрушительным будет 25-процентный тариф для американской экономики. Мы уже видели это пять лет назад, и мы готовы снова принять этот вызов“, - сказал Симар.