В США впервые за 15 лет осужденного казнили через расстрел

Установленная в штате процедура требует, чтобы лица, приговоренные к смертной казни через расстрел, были привязаны ремнями к стулу в камере для исполнения приговора. Затем заключенному прикладывают мишень к сердцу и надевают мешок на голову.

Представитель департамента сказала, что свидетелями казни были три члена семьи убитых, а также духовный наставник Сигмона. Свидетели рассказали, что заключенные был привязан к стулу, под которым стояла емкость для сбора крови.

Сигмон был расстрелян в пятницу после 18:00 по местному времени тремя добровольцами из исправительного департамента штата Южная Каролина. Они выстрелили ему в грудь с расстояния около 5 метров из винтовок со специальными пулями. Выстрелы были произведены одновременно.

Сигмон был приговорен к смертной казни за убийство семейной пары, совершенное в 2001 году. Убитые Дэвид и Глэдис Кларк были родителями девушки, которая решила разорвать с ним отношения.

Использованные пули разработаны так, чтобы распадаться при ударе и наносить максимальный ущерб, однако медицинские эксперты спорят о том, насколько сильную боль они могут причинить.

Журналист Associated Press сообщил, что у казненного была красная мишень в форме яблочка, приставленная к его сердцу. Врач провел осмотр, который занял около 90 секунд, прежде чем объявить его мертвым в 18:08.

Перед казнью Сигмон сказал свидетелям, что хотел, чтобы его последнее слово „было словом любви и призывом к моим собратьям-христианам помочь нам положить конец смертным казням“. После последнего слова ему на голову надели мешок.

Ему предложили на выбор казнь на электрическом стуле или смертельную инъекцию. Его адвокаты заявили, что мужчина выбрал расстрел, так как сомневается в эффективности других двух методов.

Сигмон стал первым с 2010 года человеком, казненным в США через расстрел, и лишь четвертым с тех пор, как в стране был снят мораторий на смертную казнь, действовавший в 1972-1976 годы.

Дело Сигмона

Сигмон был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к смертной казни в 2002 году. По версии обвинения, в апреле 2001 года он ворвался в дом Дэвида и Глэдис Кларк в округе Гринвилл и убил их, поочередно избивая бейсбольной битой.