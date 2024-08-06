В США уличили Google в антимонопольных нарушениях

Ряд преимуществ по умолчанию

Судья, в частности, указал, что дистрибьюторские соглашения Google носят эксклюзивный характер и имеют последствия для конкурентов. Корпорация также установила завышенные цены на выдачу текстовых объявлений в общем поиске и получает с них монопольную прибыль, счел Мехта. Кроме того, компания имеет преимущество, поскольку ее поисковик является системой, которая на ряде устройств установлена по умолчанию, что также упрочило ее превосходство над соперниками. Для достижения последнего корпорация ежегодно тратит миллиарды долларов. Так, только в 2021 году соответствующая сумма составила 26 млрд долларов (23 млрд евро).