В США украинского хакера приговорили к 13 годам тюрьмы

Суд в США вынес обвинительный приговор гражданину Украины по делу о кибератаках известной хакерской группировки REvil. 24-летнему мужчине назначено наказание в виде 13 лет 7 месяцев тюрьмы, а также штрафа в размере 16 млн долларов за участие в более чем 2,5 тысячи атак с использованием программ-вымогателей, сообщило в среду, 1 мая, министерство юстиции США.

Обвиняемый признал вину

Осужденный был задержан в 2021 году в Польше в рамках глобальной операции против хакерских группировок, совершающих атаки с помощью программ-вымогателей. В 2022 году он был экстрадирован в США и признал себя виновным в сговоре, направленном на совершение мошенничества, отмывания денег и нанесения ущерба защищенным компьютерам.